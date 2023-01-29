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Bügün hava nasıl olacak? 29 Ocak 2023 hava durumu... Meteoroloji açıkladı!

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Giriş: 29.01.2023 14:07
Güncelleme:29.01.2023 14:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar etkili olacak
29 Ocak 2023 hava durumu
29 Ocak 2023 hava durumu
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