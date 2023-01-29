29 Ocak 2023, Pazar
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Bügün hava nasıl olacak? 29 Ocak 2023 hava durumu... Meteoroloji açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar etkili olacak