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Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2021 Pazartesi hava nasıl olacak? 2 Ağustos Pazartesi hava durumu

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Giriş: 02.08.2021 10:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un doğusu, Ordu, Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yangın bölgelerinde hava nasıl, sıcaklıklar artıyor mu?
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