Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışlar sürecek mi? Sel bölgesinde sarı ve turuncu kodlu uyarı | 23 Temmuz Cuma hava durumu

Hava radarında son durum ne? Yağışlar sürecek mi? 29 saatlik kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma hava durumu tahminleri....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN