23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışlar sürecek mi? Sel bölgesinde sarı ve turuncu kodlu uyarı | 23 Temmuz Cuma hava durumu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışlar sürecek mi? Sel bölgesinde sarı ve turuncu kodlu uyarı | 23 Temmuz Cuma hava durumu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2021 09:30
Hava radarında son durum ne? Yağışlar sürecek mi? 29 saatlik kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma hava durumu tahminleri....
Kuvvetli yağış uyarısı! Sel, su baskınına dikkat KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI! SEL, SU BASKININA DİKKAT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yağışlar sürecek mi?
Yağışlar sürecek mi?
Tatilciler erken dönüşe geçti! 43 il etkilendi
Tatilciler erken dönüşe geçti! 43 il etkilendi
Artvin'de feci görüntüler! Sular çekildi geriye çamur kaldı
Artvin'de feci görüntüler! Sular çekildi geriye çamur kaldı
Tatilciler erken dönüşe geçti! 43 il etkilendi
Tatilciler erken dönüşe geçti! 43 il etkilendi
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
Katil zanlısı hakkında karar verildi
Katil zanlısı hakkında karar verildi
Son zamanların en yüksek vaka sayısı
"Son zamanların en yüksek vaka sayısı"
Bartın'da ekipleri harekete geçiren olay!
Bartın'da ekipleri harekete geçiren olay!
Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü
Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü
Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber
Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber
İstanbul'un 7 ilçesinde sivrisinek kabusu
İstanbul'un 7 ilçesinde sivrisinek kabusu
İstanbul'da korkutan artış! Bakan Koca duyurdu
İstanbul'da korkutan artış! Bakan Koca duyurdu
Daha Fazla Video Göster