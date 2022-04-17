Bugün hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış var mı? 17 nisan Pazar 2022 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya hava durumu.

İstanbul'da başlayan sağanak yağış için Meteoroloji'den açıklama geldi. 5 günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara'da sağanak yağışların hafta boyunca etkili olacağını belirtti. Yurdun diğer kesimlerinde de yağmurlarla birlikte hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi var. Peki İstanbul'da yağmur kaç gün devam edecek. İşte 5 günlük hava durumu.