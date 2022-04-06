06 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bugün hava durumu nasıl olacak? Çamur yağışı olacak mı? 6 Nisan 2022 Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarı geldi. Meteoroloji ayrıca bu geceden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu..