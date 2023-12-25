25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Buğday tarlasında sürü halinde ortaya çıktılar! Görüntüler Kütahya’dan…

Buğday tarlasında sürü halinde ortaya çıktılar! Görüntüler Kütahya’dan…

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 11:58
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emirler Köyü yakınlarında tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, Mustafa Fatih Irak tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sürü halinde ortaya çıktılar! Buğday tarlasında... SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR! BUĞDAY TARLASINDA...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sürü halinde ortaya çıktılar! Tarlada...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Tarlada...
Kafasına sopayla vurarak öldürdü!
Kafasına sopayla vurarak öldürdü!
Pendik’te tır bariyerlere çarptı!
Pendik’te tır bariyerlere çarptı!
2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
13 ilde eğitime kar engeli!
13 ilde eğitime kar engeli!
İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul’da kanlı gece! Önce tuzağa çektiler...
İstanbul’da kanlı gece! Önce tuzağa çektiler...
Taksim İstiklal Caddesi kapatıldı.
Taksim İstiklal Caddesi kapatıldı.
Alkollü sürücü basın mensuplarına saldırdı
Alkollü sürücü basın mensuplarına saldırdı
Samsun’da dilencinin üzerinden altınlar çıktı
Samsun'da dilencinin üzerinden altınlar çıktı
İki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada
İki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada
6 Mehmetçik’in son görüntüleri ortaya çıktı
6 Mehmetçik'in son görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster