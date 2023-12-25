25 Aralık 2023, Pazartesi
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Buğday tarlasında sürü halinde ortaya çıktılar! Görüntüler Kütahya’dan…
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emirler Köyü yakınlarında tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, Mustafa Fatih Irak tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.