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Buğday tarlalarına kaya yağdı! Depremin dehşet veren gücü böyle görüntülendi

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Giriş: 30.03.2023 09:57
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası tepeden buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar, afetin büyüklüğünü yansıtıyor. Bölge halkı daha önce böyle bir afet görmediklerini ifade etti.
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