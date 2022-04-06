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Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 16:42
Edirne'de özel bir şirkete ait şantiyeden tarlaya asfalt sızdı. Buğday tarlaları siyaha büründü. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık olay yerinden aktardı.
Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı
Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı
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