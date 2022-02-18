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Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz! Ne olta ne ağ

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Giriş: 18.02.2022 17:02
Güncelleme:18.02.2022 17:03
Dünyanın birçok noktasında olta ya da ağ ile balık avlanırken, farklı yöntemlerin uygulandığı da gözler önüne serildi. Özellikle göllerde ve derelerde yapılan balık avında daha çok 'elle avlanma' yöntemi kullanılıyor. Bir kişi balık avlamada resmen çağ atlatacak bir şekilde balık yakaladı. O anlar ise böyle görüntülendi.
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