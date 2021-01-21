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Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 13:18
Güncelleme:21.01.2021 13:34
Perdeler, mutfak mobilyaları, yatak odası hatta dolaplar... Bu evde düz bir şey görmeniz mümkün değil. Türkiye'deki 8 ters villadan biri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunuyor. Yapı, iç ve dış mimarisi ile görenleri hayrete düşürüyor. Detayları A Haber Muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

Kapısından girdiğiniz anda başınızı döndüren bir ev düşünün... Ancak bu baş dönmesinin sebebi güzellikten çok eşyaların ters olmasından kaynaklı.

İç ve dış mimarisiyle hayran bırakan villada kullanılan perde, mutfak mobilyaları, tuvalet, yatak odası, dolaplar, oturma grupları kısaca tüm eşyalar tavanda yer alıyor.

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