10 Nisan 2022, Pazar
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Bu tespihin fiyatıyla duyanları hayrete düşürüyor: 400 bin TL
Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu tarafından sipariş alınan ve 22 ayar altından yapılan tespih 310 gram ağırlığı ve 400 bin TL’lik fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor