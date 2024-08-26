26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa'da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız
Bursa'da bulunan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Cumalıkızık köyü, gelenleri kendisine hayran bırakıyor. 700 yıllık tarihi mimarisi, dar sokakları ve cumbalı evleriyle dikkat çeken köyde, dünyanın en dar sokaklarından biri olarak kabul edilen Cinaralığı'na girenler bir daha geri dönemiyor. Genişliği yaklaşık 80 santim olan bu sokakta yürüyenler, karşısından biri gelince geri geri giderek dönmez durumunda kalıyor.