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Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa'da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa'da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 15:00
Güncelleme:26.08.2024 15:02
Bursa'da bulunan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Cumalıkızık köyü, gelenleri kendisine hayran bırakıyor. 700 yıllık tarihi mimarisi, dar sokakları ve cumbalı evleriyle dikkat çeken köyde, dünyanın en dar sokaklarından biri olarak kabul edilen Cinaralığı'na girenler bir daha geri dönemiyor. Genişliği yaklaşık 80 santim olan bu sokakta yürüyenler, karşısından biri gelince geri geri giderek dönmez durumunda kalıyor.
Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor
Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor
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