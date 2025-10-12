Bu sefer de tersten bisiklet geldi

Bursa'da geçtiğimiz aylar içerisinde bir çok kez ekranlara gelen tersten ilerleyen otomobillerin yerini bu sefer de bisikletli aldı. Bisikletiyle yolun ortasından tersten gelen kişi, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

