12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bu sefer de tersten bisiklet geldi
Bu sefer de tersten bisiklet geldi

Bu sefer de tersten bisiklet geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 10:11
Bursa'da geçtiğimiz aylar içerisinde bir çok kez ekranlara gelen tersten ilerleyen otomobillerin yerini bu sefer de bisikletli aldı. Bisikletiyle yolun ortasından tersten gelen kişi, herkesin yüreğini ağzına getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu sefer de tersten bisiklet geldi
Şehre Yakın Kurtdoğmuş Köyü’nde
Şehre Yakın Kurtdoğmuş Köyü’nde
Köpeğin peşine takılan tilki kamerada
Köpeğin peşine takılan tilki kamerada
Kent merkezine kadar inen kurtlar kamerada
Kent merkezine kadar inen kurtlar kamerada
Yol kapatanlara yeni cezalar!
Yol kapatanlara yeni cezalar!
Şile’nin saklı cenneti: Ulupelit Köyü
Şile’nin saklı cenneti: Ulupelit Köyü
Faciaya davetiye çıkardı
Faciaya davetiye çıkardı
Kaza anı kamerada
Kaza anı kamerada
Bursa sisle kaplandı
Bursa sisle kaplandı
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu
Park halindeki motosikletlere çarptı
Park halindeki motosikletlere çarptı
Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
Sarıkamış ormanlarında örtü yangını
Sarıkamış ormanlarında örtü yangını
Daha Fazla Video Göster