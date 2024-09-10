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Bu saatlere dikkat: İstanbul dahil çok kuvvetli geliyor

Bu saatlere dikkat: İstanbul dahil çok kuvvetli geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 18:40
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı. Hava değişiyor bu gece itibarıyla Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor. Birçok kentte sıcaklıklar düşecek öte yandan bugün 3 yarın ise 7 kentte sarı alarm verildi. Meteoroloji sel ve su baskını konusunda uyarılarda bulunurken detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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Bu saatlere dikkat: İstanbul dahil çok kuvvetli geliyor
Bu saatlere dikkat: İstanbul dahil çok kuvvetli geliyor
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