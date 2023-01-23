23 Ocak 2023, Pazartesi
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Bu pazarın gelmesini iple çekiyorlar! Antika tutkunları bu pazarda bir araya geliyor
İzmir'de kurulan antika pazarı, Türkiye'nin birçok farklı noktasından antika tutkunlarını bir araya getiriyor. Binlerce nostaljik eserin bulunduğu pazar ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.