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Bu pazarın gelmesini iple çekiyorlar! Antika tutkunları bu pazarda bir araya geliyor

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Giriş: 23.01.2023 10:02
İzmir'de kurulan antika pazarı, Türkiye'nin birçok farklı noktasından antika tutkunlarını bir araya getiriyor. Binlerce nostaljik eserin bulunduğu pazar ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
Bu pazarı iple çekiyorlar BU PAZARI İPLE ÇEKİYORLAR

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Bu pazarı iple çekiyorlar
Bu pazarı iple çekiyorlar
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