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Bu okulun tek öğrencisi var

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Giriş: 05.03.2024 08:32
Batman'a bağlı Kaşyayla köyündeki mezradaki okulda sadece bir öğrenci var. 8 yaşındaki İsmail'in en yakın arkadaşı da çok sevdiği öğretmeni...
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Bu okulun tek öğrencisi var
Bu okulun tek öğrencisi var
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