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Bu nasıl evlat! Para vermediler diye anne-babasını balta sapı ve koltuk değneğiyle 2 saat dövdü

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Giriş: 01.07.2022 11:29
Sinop Dikmen’de Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen 78 yaşındaki annesi Fatma ve 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'i, iki saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla öldüresiye dövdü. Yaşlı çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, cani evlat gözaltına alındı. Fatma Bozel, yaşadığı dehşeti "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" sözleriyle anlattı.
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