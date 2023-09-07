07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu mezarın uzunluğu tam 8.5 metre! Ziyaret edenleri şaşırtan hikayet: Mezarından kalkıp abdest almaya gidiyor

Bu mezarın uzunluğu tam 8.5 metre! Ziyaret edenleri şaşırtan hikayet: Mezarından kalkıp abdest almaya gidiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2023 13:28
Sivas'ta 8.5 metre uzunluğundaki mezarı görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran mezarın uzunluğunun yanı sıra içinde yatan zat ile ilgili iddialar da kafaları karıştırıyor.
Bu mezarın uzunluğu tam 8.5 metre!
Bu mezarın uzunluğu tam 8.5 metre!
Telefon kullanan çocuklarda duruş bozukluğu! Telefon ve tablet kullanımı kısıtlanmalı
Telefon kullanan çocuklarda duruş bozukluğu! Telefon ve tablet kullanımı kısıtlanmalı
Kocaeli’de 7’inci kattan düşüp öldü
Kocaeli'de 7'inci kattan düşüp öldü
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
Türkiye’de kuraklık alarmı!
Türkiye’de kuraklık alarmı!
İstanbul’da son 3 ayda sahte içki operasyonları
İstanbul'da son 3 ayda sahte içki operasyonları
Tek yumrukla gelen ölüm!
Tek yumrukla gelen ölüm!
Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı!
Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı!
Tedirgin eden manzara! Sitelere dadandılar
Tedirgin eden manzara! Sitelere dadandılar
Sel faciasına soruşturma!
Sel faciasına soruşturma!
Hem ev hem şehir değiştirdi!
Hem ev hem şehir değiştirdi!
Pasif içiciler de risk altında!
Pasif içiciler de risk altında!
Daha Fazla Video Göster