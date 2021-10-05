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Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor

İHA
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Giriş: 05.10.2021 11:23
Bursa'da temiz havası ve manzarasıyla dikkat çeken köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarış ediyor. İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor. Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor. Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Tabiat harikası köyde ev fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor. Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor. Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.


Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.
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