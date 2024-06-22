Bu köyde asırlardır davul çalmak yasak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olduğu ve bir gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiği efsanesi nedeniyle düğünlerde asırlardır davul çalınmıyor.