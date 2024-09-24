Bu kez kedi değil tavşan girdi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren bu kez kedi değil tavşan oldu. Sanayide motor ustası tarafından girdiği yerden uzun uğraşlar sonrası çıkarılan tavşan araç sahibine teslim edildi.

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