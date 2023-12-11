Bu kez de Rize! 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da okula giden 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz saldıran köpek sürüsünün ardından bir haber de Rize'den geldi. Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.