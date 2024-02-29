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Bu kahvehanede siyaset konuşmak yasak! Kavgalardan bıktı kendinde önlem aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 20:34
Adana'da müşterilerinin siyasi konular nedeniyle kavga etmesinden bıkan kahvehane sahibi, siyaset konuşulmasını yasakladı. Dükkana astığı yazılar işe de yaradı. Artık müşteriler siyaset değil, futbol konuşuyor.
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