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Bu kadarına da pes at arabalı kadınlar rögar kapağını böyle çaldı

İHA
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Giriş: 10.10.2021 12:30
Güngören'de, sabahın erken saatlerinde sokağa gelen at arabalı kadınların gözlerine kestirdiği rögar kapağını çaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, at arabayla hurda parçaları toplayan 3 kadın bir sokağa geldi. Gözüne kestirdiği iş yerinin yanındaki rögar kapağına bir kadın yöneldi. Tek başına kapağı kaldırmayan kadının yanına başka bir kadın gelerek aldığı rögar kapağını at arabasına yükleyip sokaktan uzaklaştı.

Olayı anlatan esnaf Kemal Yaman, "Allah akıl fikir versin, böyle basit şeylere tenezzül ettirmesin. Mahallemizde yabancı insanlar var. Bunların kim olduğu belli değil. Sabah karşı geliyorlar. Biz bunları hep görüyoruz. Vatandaşa da karşı koyuyorlar, kimse sesini de çıkaramıyor" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kadınların at arabasıyla geldiği sokakta rögar kapağını çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kadının kapağa yöneldiği, tek başına kaldıramayınca arkadaşının yanına gittiği ve kapağı at arabasına yükleyip sokaktan uzaklaştığı görüldü.

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