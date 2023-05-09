09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu kadarı da “pes” dedirtti! Erzurum’da çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...

Bu kadarı da “pes” dedirtti! Erzurum’da çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2023 14:38
Akılalmaz olay geçen gün Erzurum’da meydana geldi. Bir kişi çalıştığı iş yerine kadın kıyafetleri giyip, içinde 18 bin TL bulunan çelik kasayı çaldı. Şüpheli  F.A.  olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık kameraya yansırken, şüphelinin kasayı açamayınca toprağa gömdüğü ortaya çıktı.
Çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...
Çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...
Roman şarkıcı Kobra Murat’tan Başkan Erdoğan’a büyük destek! Erdoğan Romanların kalbini kazandı
Roman şarkıcı Kobra Murat'tan Başkan Erdoğan'a büyük destek! "Erdoğan Romanların kalbini kazandı"
Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında genç kadına...
Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında genç kadına...
Gece vakti korkunç saldırı!
Gece vakti korkunç saldırı!
İstanbul’da trafikte sopalı yol verme kavgası!
İstanbul'da trafikte sopalı yol verme kavgası!
Kapılarını yeniden açıyor! İşte son hali
Kapılarını yeniden açıyor! İşte son hali
Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu
Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu
Bahar yağmurları geliyor!
Bahar yağmurları geliyor!
Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti!
Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Kendi aracının altında kalıp can verdi
Kendi aracının altında kalıp can verdi
Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada
Daha Fazla Video Göster