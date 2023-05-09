Bu kadarı da “pes” dedirtti! Erzurum’da çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...

Akılalmaz olay geçen gün Erzurum’da meydana geldi. Bir kişi çalıştığı iş yerine kadın kıyafetleri giyip, içinde 18 bin TL bulunan çelik kasayı çaldı. Şüpheli F.A. olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık kameraya yansırken, şüphelinin kasayı açamayınca toprağa gömdüğü ortaya çıktı.