23 Mart 2023, Perşembe
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Bu kadarı da 'pes' dedirtti! Deprem korkusuyla kaçtı döndüğünde şoke oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana’da akılalmaz bir olay meydana geldi. Asrın felaketinin ardından 8. kattaki evini terk eden bir kişi, 15 Mart’ta geri döndüğünde evinin başkasına kiraya verildiğini, içindeki eşyalarının ve 210 gram da altının olmadığını görünce şok olup polise şikayette bulundu. Ev sahibinin şikayeti üzerine bir emlakçı gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...