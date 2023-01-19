19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "Bu kadarı da olmaz" diyeceksiniz! Tamiri yapılan ATV dehşet saçtı

"Bu kadarı da olmaz" diyeceksiniz! Tamiri yapılan ATV dehşet saçtı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2023 11:07
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tamiri yapılan ve test edilmek için hazır hale getirilen ATV tarzı araç, kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı. Kazada çay ocağının çatısı çökerken altında kalan bir kişi yaralandı.
Ankara’da pompalı silahla saldırı kamerada!
Ankara'da pompalı silahla saldırı kamerada!
Kadın yazara yumruk!
Kadın yazara yumruk!
Bu kadarı da olmaz diyeceksiniz!
"Bu kadarı da olmaz" diyeceksiniz!
Denizli’de cezaevinden çıkan çifte acı haber!
Denizli'de cezaevinden çıkan çifte acı haber!
İstanbul’da kaç kilometre bisiklet yolu var?
İstanbul’da kaç kilometre bisiklet yolu var?
Kar ne zaman yağacak?
Kar ne zaman yağacak?
Görüntüler Bursa’dan! UFO’ya benzeyen...
Görüntüler Bursa'dan! UFO'ya benzeyen...
Vaniköy Camii küllerinden doğuyor
Vaniköy Camii küllerinden doğuyor
Ankara’nın azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Ankara'nın azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Gece yarısı halk sokağa döküldü!
Gece yarısı halk sokağa döküldü!
Vaniköy Camisi yeniden ayağa kalktı!
Vaniköy Camisi yeniden ayağa kalktı!
Polise skandal sözler!
Polise skandal sözler!
Daha Fazla Video Göster