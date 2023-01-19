19 Ocak 2023, Perşembe
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"Bu kadarı da olmaz" diyeceksiniz! Tamiri yapılan ATV dehşet saçtı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tamiri yapılan ve test edilmek için hazır hale getirilen ATV tarzı araç, kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı. Kazada çay ocağının çatısı çökerken altında kalan bir kişi yaralandı.