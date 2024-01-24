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Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı

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Giriş: 24.01.2024 09:18
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D. (31), saklandığı adreste operasyonla yakalandı. G.D.'nin evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ortaya çıktı. G.D.'nin kömürlük kısmında ayrıca yaptıkları da "bu kadarına da pes" dedirtti.
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