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Bu kadarı da ancak filmlerde olur! Hırsızlık için girdiği eve bıraktığı not şaşkına çevirdi

DHA
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Giriş: 14.05.2022 14:41
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tatil için memleketlerine giden Karademir ailesinin evine giren hırsız "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Ev sahibi Levent Karademir, "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.
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