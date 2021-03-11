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Bu haberle hayatımız değişti! İşte koronavirüs salgınında 1 yıl boyunca yaşananlar

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Giriş: 11.03.2021 01:08
Güncelleme:11.03.2021 01:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladığı günün üzerinden tam 1 yıl geçti. Bir yıl içinde ülke genelinde can kayıpları 29 bini aşarken, toplam vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. İşte Türkiye'de koronavirüsün bir yıllık hikayesi...
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