23 Mart 2022, Çarşamba
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Bu görüntülere yürek dayanmaz!Türkmenistanlı bakıcının 80 yaşındaki alzheimer hastasına eziyet kamerada
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının Türkmenistan uyruklu bakıcısı tarafından feci şekilde dövülerek eziyet edildiği ortaya çıktı. İyi hal indirimiyle 4 sene 2 ay hapse çarptırılan bakıcı, kararla birlikte tahliye edildi.