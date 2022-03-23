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Bu görüntülere yürek dayanmaz!Türkmenistanlı bakıcının 80 yaşındaki alzheimer hastasına eziyet kamerada

İHA
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Giriş: 23.03.2022 09:37
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının Türkmenistan uyruklu bakıcısı tarafından feci şekilde dövülerek eziyet edildiği ortaya çıktı. İyi hal indirimiyle 4 sene 2 ay hapse çarptırılan bakıcı, kararla birlikte tahliye edildi.
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Bu görüntülere yürek dayanmaz!
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