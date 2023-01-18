18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu görüntüler Türkiye'den! Zirvesi karla kaplanan dağda drone ile kaydedildi

Bu görüntüler Türkiye'den! Zirvesi karla kaplanan dağda drone ile kaydedildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 10:02
Erzincan'da zirvesi karla kaplanan 3 bin rakımlı dağda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, drone ile görüntülendi. Sürü halinde gezinip yiyecek arayan keçiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bu görüntüler Türkiye’den!
Bu görüntüler Türkiye'den!
Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak!
Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak!
Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü!
Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü!
TEM’de zincirleme kaza
TEM'de zincirleme kaza
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
İDO - BUDO ile şehir hatlarının bazı seferleri...
İDO - BUDO ile şehir hatlarının bazı seferleri...
Evinin önünde oynarken kaçırıldı
Evinin önünde oynarken kaçırıldı
Tehlikeli akım! Uzmanlar uyardı: Öldürebilir
Tehlikeli akım! Uzmanlar uyardı: Öldürebilir
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Ümraniye’de yol kavgasında kan döküldü!
Ümraniye'de yol kavgasında kan döküldü!
Tuzla’da örnek proje! 35 bin ağacı kurtardı
Tuzla’da örnek proje! 35 bin ağacı kurtardı
İBB aracı uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
İBB aracı uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Daha Fazla Video Göster