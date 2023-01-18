Bu görüntüler Türkiye'den! Zirvesi karla kaplanan dağda drone ile kaydedildi

Erzincan'da zirvesi karla kaplanan 3 bin rakımlı dağda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, drone ile görüntülendi. Sürü halinde gezinip yiyecek arayan keçiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.