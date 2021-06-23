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Bu görüntüler Ankara'da! Dere taştı evleri su bastı!

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Giriş: 23.06.2021 08:51
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşma sonucu 11 evi su basarken, 4 köpek ve 2 inek hayatını kaybetti. Mahallenin altyapısı olmadığından dolayı sürekli su baskını olduğunu belirten muhtar Hikmet Öztürk, "Biz alt yapının yapılmasını, dere yataklarının açılmasını istiyoruz” dedi.
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