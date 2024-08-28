Bu evin kirası 7 gram altın! TEFE-TÜFE ile değil altınla kira zammı

Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırı kalktı. Yeniden enflasyona bakılarak hesaplamalar yapılmaya başlandı. Ama yine de kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar devam ediyor. Adliyeler ve arabulucular kira davalarıyla dolu durumda. Evini kiraya vermek isteyen Ankaralı bir ev sahibi ise kiracısıyla karşı karşıya gelmemek için kira bedelini altın üzerinden belirledi. Hatta bunu sözleşmeye de ekledi. Peki bu durum yasal mı? İşte başkentteki ilginç vaka...

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