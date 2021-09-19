19 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu düğünün arabası çok “çekici”

Bu düğünün arabası çok “çekici”

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2021 13:06
Kahramanmaraş’ta evlenen çiftin gelin arabası çekici oldu. Küçük Sanayi Sitesi’nde araç bakım ve yıkama işiyle uğraşan Mert Altun, özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Rümeysa Uçar ile dünya evine girdi.

Kahramanmaraş'ta bir düğüne gelin arabası damga vurdu.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünle dünya evine giren çiftin gelin aracı ise dikkat çekti.

Sanayi esnafı damadın arkadaşları, çiçeği burnunda çift için çekici aracını gelin aracı yaptı. Düğün sonrası davetlilerin alkışlarıyla süslenen çekici aracına binen çift, salondan ayrıldı.

"BİR FARKINDALIK KILMAK İSTEDİK"

Damat Mert Altun, "Biz de bir farkındalık kılmak istedik, sosyal medyada dikkat çekti. Mutluyuz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu düğün çok “çekici”
Bu düğün çok “çekici”
Şehit oldu sanıldı, döndüğünde ailesi bile tanıyamadı
Şehit oldu sanıldı, döndüğünde ailesi bile tanıyamadı
Gaziler Günü’nde söz kahramanlarda
Gaziler Günü'nde söz kahramanlarda
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Otobüs beklerken ölümle burun buruna geldi
Otobüs beklerken ölümle burun buruna geldi
Kadın Vosvoscular İzmir sokaklarında
Kadın Vosvoscular İzmir sokaklarında
Modern dünyanın yeni kavramı
Modern dünyanın yeni kavramı
Meyve toplamaya giden aile kabusu yaşadı
Meyve toplamaya giden aile kabusu yaşadı
En iyi zayıflama yöntemi ne?
En iyi zayıflama yöntemi ne?
Fardaki ayrıntı şoke etti!
Fardaki ayrıntı şoke etti!
Hastaneden çıkarken hastanelik oldu
Hastaneden çıkarken hastanelik oldu
ALES-2 heyecanı
ALES-2 heyecanı
Daha Fazla Video Göster