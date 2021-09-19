Bu düğünün arabası çok “çekici”

Kahramanmaraş’ta evlenen çiftin gelin arabası çekici oldu. Küçük Sanayi Sitesi’nde araç bakım ve yıkama işiyle uğraşan Mert Altun, özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Rümeysa Uçar ile dünya evine girdi.

Kahramanmaraş'ta bir düğüne gelin arabası damga vurdu.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünle dünya evine giren çiftin gelin aracı ise dikkat çekti.

Sanayi esnafı damadın arkadaşları, çiçeği burnunda çift için çekici aracını gelin aracı yaptı. Düğün sonrası davetlilerin alkışlarıyla süslenen çekici aracına binen çift, salondan ayrıldı.

"BİR FARKINDALIK KILMAK İSTEDİK"

Damat Mert Altun, "Biz de bir farkındalık kılmak istedik, sosyal medyada dikkat çekti. Mutluyuz" dedi.