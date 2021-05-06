Bu belirtilere dikkat! Koronavirüsü atlatanlarda ortaya çıkıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi 'Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde, 5 ayda 2 bin 100'e yakın koronavirüs atlatan hasta, kontrolden geçirildi. Kişilerin hastalığı atlattıktan sonra da solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklarının devam ettiği tespit edilirken, ikinci kontrollerde ise göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları belirlendi.