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Bu araçtan yaralı bir şekilde kurtuldular! Konya'da faciadan dönüldü

İHA
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Giriş: 09.04.2022 10:45
Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ters istikametteki bahçe duvarına çarparak durdu. Aracın çarptığı duvar yıkılırken, kazada 3 kişi yaralandı.
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