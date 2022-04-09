09 Nisan 2022, Cumartesi
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Bu araçtan yaralı bir şekilde kurtuldular! Konya'da faciadan dönüldü
Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ters istikametteki bahçe duvarına çarparak durdu. Aracın çarptığı duvar yıkılırken, kazada 3 kişi yaralandı.