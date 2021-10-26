Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2 aile arasında çıkan miras kavgasında iki kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı. Aileler arasında miras sebebiyle çıkan kavgada silahla öldürülen Bayram Gökkaya (35) ve kardeşi Selim Gökkaya (30), kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.