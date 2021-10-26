26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2021 09:49
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2 aile arasında çıkan miras kavgasında iki kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı. Aileler arasında miras sebebiyle çıkan kavgada silahla öldürülen Bayram Gökkaya (35) ve kardeşi Selim Gökkaya (30), kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
90 yaşına merdiven dayayan ‘elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye’ de
90 yaşına merdiven dayayan ‘elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye' de
26 Ekim hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
26 Ekim hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
İşte Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali
İşte Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız hali
2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti
2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti
İçen şifa buluyor!
İçen şifa buluyor!
MEB’den lise öğrencileri için yeni proje
MEB'den lise öğrencileri için yeni proje
Mutlu Kaya’nın son hali herkese umut oldu
Mutlu Kaya'nın son hali herkese umut oldu
Şişli’de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Türk ekonomisi neden hedefte?
Türk ekonomisi neden hedefte?
Trabzon’da silahlı saldırı kamerada
Trabzon’da silahlı saldırı kamerada
Bill Gates mavi turda!
Bill Gates mavi turda!
Bebek arabasını çalan hırsız kamerada
Bebek arabasını çalan hırsız kamerada
Daha Fazla Video Göster