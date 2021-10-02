02 Ekim 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bronşiolit nedir, belirtileri neler? Bronşiolit'e karşı neler yapılmalı?
Akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olan iltihaplanma olarak tanımlanan bronşiolit, özellikle çocukları tehdit ediyor. Peki, bu hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? A Haber muhabiri Tuğba Kezer ve konuğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Kübra Cenkçi detayları aktardı.