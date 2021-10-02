Bronşiolit nedir, belirtileri neler? Bronşiolit’e karşı neler yapılmalı?

Akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olan iltihaplanma olarak tanımlanan bronşiolit, özellikle çocukları tehdit ediyor. Peki, bu hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? A Haber muhabiri Tuğba Kezer ve konuğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Kübra Cenkçi detayları aktardı.