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Bronşiolit nedir, belirtileri neler? Bronşiolit'e karşı neler yapılmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.10.2021 16:20
Akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olan iltihaplanma olarak tanımlanan bronşiolit, özellikle çocukları tehdit ediyor. Peki, bu hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? A Haber muhabiri Tuğba Kezer ve konuğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Kübra Cenkçi detayları aktardı.
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