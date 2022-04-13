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Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil! Bu görüntüler Türkiye'den

İHA
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Giriş: 13.04.2022 13:04
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında yer alan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı.
Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde... GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! SÜRÜ HALİNDE...

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