13 Nisan 2022, Çarşamba
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Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil! Bu görüntüler Türkiye'den
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında yer alan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı.