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Brezilya’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 22 ölü

Brezilya’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 22 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 21:51
Brezilya’da yolcu otobüsü kiremit yüklü kamyonla çarpıştı. Minas Gerais eyaletindeki kazada 45 kişilik otobüsün alev alması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Teofilo Otoni kasabası yakınlarındaki ana otoyoldaki kazaya sevk edilen itfaiye görevlileri, “Saatler süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü ve içeride mahsur kalan 22 kişinin kömürleşmiş cesedi çıkarıldı” ifadelerini kullanırken, 13 yolcunun sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. Kamyonun altında kalan başka bir araçtaki 3 kişi de sağ kurtuldu.
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Brezilya’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 22 ölü
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