Bozuk botoks skandalında 2. ölüm

Ve bir kurban daha... Tuzla'daki özel hastanenin ikinci katını kiralayarak, mide botoksu olmak isteyenlere, bozuk madde enjekte etmişti sahte doktor hatırlarsanız. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan sağlık skandalını ATV haber ortaya çıkarmıştı. Ve ne üzücü ki, haberler kötü. Yaptırdığı işlem yüzünden günlerdir yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan 55 yaşındaki 'Emel Afrin' de öldü! Bu, ikinci kayıp vakası oldu.