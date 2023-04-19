19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bozuk botoks skandalında 2. ölüm

Bozuk botoks skandalında 2. ölüm

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2023 11:13
Ve bir kurban daha... Tuzla'daki özel hastanenin ikinci katını kiralayarak, mide botoksu olmak isteyenlere, bozuk madde enjekte etmişti sahte doktor hatırlarsanız. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan sağlık skandalını ATV haber ortaya çıkarmıştı. Ve ne üzücü ki, haberler kötü. Yaptırdığı işlem yüzünden günlerdir yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan 55 yaşındaki 'Emel Afrin' de öldü! Bu, ikinci kayıp vakası oldu.
Bozuk botoks skandalında 2. ölüm
Bozuk botoks skandalında 2. ölüm
Eskişehir’de feci kaza: 3 ölü 31 yaralı
Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü 31 yaralı
Yeşim’i katleden sevgilisi psikopat çıktı!
Yeşim’i katleden sevgilisi psikopat çıktı!
Kanser hastalarına müjde gibi haber
Kanser hastalarına müjde gibi haber
TOGG Ordu’da vatandaşı mutluluktan ağlattı
TOGG Ordu'da vatandaşı mutluluktan ağlattı
1 kişinin öldüğü kavgası cep telefonu kamerasında
1 kişinin öldüğü kavgası cep telefonu kamerasında
Eyüpsultan’da eski ortağını vurdu o anlar kamerada!
Eyüpsultan'da eski ortağını vurdu o anlar kamerada!
Sokak köpekleri çocuğa saldırdı
Sokak köpekleri çocuğa saldırdı
Tatil dönüşü hayatının şokunu yaşadı!
Tatil dönüşü hayatının şokunu yaşadı!
Aldatılan kadından kan donduran intikam!
Aldatılan kadından kan donduran intikam!
Genç kızın sır ölümünde yeni görüntüler!
Genç kızın sır ölümünde yeni görüntüler!
Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler
Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler
Daha Fazla Video Göster