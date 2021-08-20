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Bozkurt'ta binalar yıkılıyor | A Haber drone görüntüleri

A Haber
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Giriş: 20.08.2021 11:32
Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde 78 kişi hayatını kaybetti. Kayıpları arama çalışması ise devam ediyor. Öte yandan selin vurduğu bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Hasarlı binalarda kontrollü yıkım yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban bölgeden aktardı.
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