Bozkurt yeniden inşa edildi! Sel sonrası afet konutları teslim edildi

Kastamonu Bozkurt'ta sel sonrası yapılan afet konutları teslim edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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