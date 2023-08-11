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Bozkurt yeniden inşa edildi! Sel sonrası afet konutları teslim edildi

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 11:04
Kastamonu Bozkurt'ta sel sonrası yapılan afet konutları teslim edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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