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Bozkırın gözcüleri! İşte Anadolu’nun aslanları

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 19:37
Aksaray malaklısı ve Sivas kangalı... Her ikisi de yüzyıllardır Anadolu insanının koruyucusu oldu. Bu iki ırka gelin biraz daha yakından bakalım...
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