09 Temmuz 2023, Pazar
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Bozcaada'da uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti! Ölüm tepesi için karar verildi
Nizamettin Gürsu, 39 yaşındaki kız arkadaşı Yeşim Demir’e Çanakkale Bozcaada’da evlilik teklif etti. Daha sonra Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi. Bozcaada Kaymakamlığı, bölgenin geçici süreyle ziyaretçilere kapatıldığını duyururken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgenin turizm potansiyelini önemseyerek, gerekli adımların atılacağını söyledi. Aynı bölgede 2020 yılında da, endüstri mühendisi 28 yaşındaki Ümran Önür, gün batımını izlediği sırada, uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.