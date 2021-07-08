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Bozcaada’da orman yangını! Alevlere ekiplere müdahale ediyor

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Giriş: 08.07.2021 16:49
Güncelleme:08.07.2021 16:50
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alınan bilgiye göre, durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Orman yangınına 3 helikopter 1 uçak ve çok sayıda yer ekibi ile müdahale ediliyor.  Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.
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