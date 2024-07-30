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Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza

Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 12:36
Çanakkale Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira idari para cezası kesildi.
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