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Bozayının yaban keçisini avladığı anlar anbean kayda alındı

İHA
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Giriş: 09.07.2023 11:56
Ülkemizde vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, bozayının yaban keçisini avladığı anlar anbean kayda alındı. Kayıtta belgeselleri aratmayan görüntüler oluştu.
Yaban keçisini böyle avladı YABAN KEÇİSİNİ BÖYLE AVLADI

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