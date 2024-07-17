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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 09:03
Ardahan'da yiyecek arayan bozayı sürüdeki koyuna saldırdı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler...
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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı
Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı
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